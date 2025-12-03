Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0801 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscher--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 2025

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Mann eröffnete 2025 mit einem entwendeten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Anschließend wurden unter Verwendung dieses Kontos Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen Betrugsstraftaten entgegengenommen.

Bei der Eröffnung des Bankkontos wurde ein Bild von dem Geldwäscher aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zur Identifizierung des Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihm.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell