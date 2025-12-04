POL-HB: Nr.: 0803--Erfolg nach Veröffentlichung von Fahndungsfoto

Polizei Bremen

Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen suchten nach mehreren Geldwäschedelikten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Täter, siehe hierzu auch Pressemeldung 0801. Der 47-Jährige stellte sich noch am Mittwoch.

Der Mann eröffnete 2025 mit einem entwendeten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Anschließend wurden unter Verwendung dieses Kontos Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen Betrugsstraftaten entgegengenommen. Seit Mittwoch wurde nach dem Täter mit einem Foto öffentlich gefahndet.

Die Fahndung ist nun erledigt, das Foto entsprechend zu löschen.

