POL-HB: Nr.: 0806--Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Tor Zeit: 05.12.25, 21 Uhr

Ein bewaffneter Täter überfiel am Freitagabend eine Tankstelle in Oslebshausen und erbeutet Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Unbekannte betrat gegen 21 Uhr die Tankstelle am Oslebshauser Tor und forderte von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Nachdem die Mitarbeiterin der Aufforderung nachkam, flüchtete der Täter mit dem Geld aus der Kassenlade in Richtung Ritterhuder Heerstraße.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitagabend rund um die Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Räuber geben? Der Unbekannte wurde als etwa 1,85 Meter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Der Mann war mit einer schwarzen Skimaske getarnt und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine helle Mütze und dicke Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

