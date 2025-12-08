PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0808 --Fluchtversuch endet abrupt - 25-Jähriger unter Alkoholeinfluss und mit Haschisch unterwegs--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldstraße
Zeit: 	07.12.25, 4.20 Uhr

In der Nacht zu Sonntag versuchte ein 25-jähriger Autofahrer, sich in Gröpelingen einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Haschisch.

Der Mann fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bremerhavener Straße und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Doch seine Flucht währte nicht lange: Auf Höhe der Stapelfeldstraße stoppte ihn ein unbeweglicher Baum. Nach dem Unfall sprang der Fahrer aus dem Fahrzeug und rannte davon. Doch hier hatte er die Rechnung ohne die Polizei gemacht. Im Rahmen der Fahndung wurde der 25-Jährige schnell gestellt. Auf die Frage, ob er gefahren sei, gab es ein entschiedenes "Nein!" - obwohl sich sein Handy in der Mittelkonsole des verunfallten Autos befand...

Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zu allem Überfluss war das Auto zur Entstempelung ausgeschrieben und hatte keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen wurden entstempelt und das Fahrzeug abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Haftpflichtversicherungsgesetz dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:48

    POL-HB: Nr.: 0807--Sattelzug verliert Anhänger auf der Weserbrücke--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Bundesautobahn A1 Zeit: 06.12.25, 22.05 Uhr Ein technischer Fehler beim Aufsatteln eines Sattelanhängers führte am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Richtung Hamburg. Der Sattelauflieger einer Zugmaschine löste sich während der Fahrt und kam von der Fahrbahn ab, was zu hohem Schaden führte. Verletzt wurde niemand. ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 12:04

    POL-HB: Nr.: 0805--Hasskriminalität - Polizei stellt 25-Jährigen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 05.12.25, 23.05 Uhr Ein 25-Jähriger prügelte am Freitagabend in einer Straßenbahn in der Bahnhofsvorstadt auf zwei junge Frauen ein. Auslöser für den Angriff soll die sexuelle Orientierung der Frauen gewesen sein. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen. Die ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 11:50

    POL-HB: Nr.: 0806--Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Tor Zeit: 05.12.25, 21 Uhr Ein bewaffneter Täter überfiel am Freitagabend eine Tankstelle in Oslebshausen und erbeutet Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Unbekannte betrat gegen 21 Uhr die Tankstelle am Oslebshauser Tor und forderte von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Nachdem die Mitarbeiterin der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren