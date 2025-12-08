Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0808 --Fluchtversuch endet abrupt - 25-Jähriger unter Alkoholeinfluss und mit Haschisch unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldstraße Zeit: 07.12.25, 4.20 Uhr

In der Nacht zu Sonntag versuchte ein 25-jähriger Autofahrer, sich in Gröpelingen einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Haschisch.

Der Mann fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bremerhavener Straße und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Doch seine Flucht währte nicht lange: Auf Höhe der Stapelfeldstraße stoppte ihn ein unbeweglicher Baum. Nach dem Unfall sprang der Fahrer aus dem Fahrzeug und rannte davon. Doch hier hatte er die Rechnung ohne die Polizei gemacht. Im Rahmen der Fahndung wurde der 25-Jährige schnell gestellt. Auf die Frage, ob er gefahren sei, gab es ein entschiedenes "Nein!" - obwohl sich sein Handy in der Mittelkonsole des verunfallten Autos befand...

Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zu allem Überfluss war das Auto zur Entstempelung ausgeschrieben und hatte keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen wurden entstempelt und das Fahrzeug abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Haftpflichtversicherungsgesetz dauern an.

