POL-HB: Nr.: 0807--Sattelzug verliert Anhänger auf der Weserbrücke

Ort: Bremen-Bundesautobahn A1 Zeit: 06.12.25, 22.05 Uhr

Ein technischer Fehler beim Aufsatteln eines Sattelanhängers führte am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Richtung Hamburg. Der Sattelauflieger einer Zugmaschine löste sich während der Fahrt und kam von der Fahrbahn ab, was zu hohem Schaden führte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22 Uhr befand sich ein polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A1, als sich im Baustellenbereich der Weserbrücke der Sattelauflieger aufgrund einer fehlerhaften Verbindung von der Zugmaschine löste. In der Folge schleifte der Sattelauflieger entlang des rechten Fahrstreifens sowie auf dem Seitenstreifen und kollidierte mit mehreren Leitbaken samt verkabelter Beleuchtungseinrichtung. Schließlich prallte der Sattelauflieger gegen die mobile Schutzplanke der rechten Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Der Sattelauflieger blockierte daraufhin den rechten Fahrstreifen und musste mit einem erheblichen Aufwand entfernt werden. Die Autobahn in Richtung Hamburg musste daraufhin mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Nachtzeit kam es aber nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Sattelzug in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zudem wurden die Baustellenbeleuchtung sowie die mobile Schutzplanke stark beschädigt, was zu weiteren Schäden in Höhe von etwa 85.000 Euro führte. Auch die Fahrbahnstruktur wurde auf einer Länge von etwa zwei Metern in Mitleidenschaft gezogen.

Der polnische Fahrer, der beim Ankoppeln die Sattelkupplung beschädigte und vor der Abfahrt die ordnungsgemäße Kontrolle versäumte, musste noch am Unfallort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrsunfallkommissariat übernommen.

