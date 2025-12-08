Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0811 --Parzellen-Einbrecher in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke Zeit: 07.12.2025, 12:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagmittag in Burglesum einen 51-Jährigen, der zuvor in eine Parzelle eingebrochen war. Das Diebesgut führte er noch mit sich.

Der Mann kletterte in der Straße Im Föhrenbrok über einen Grundstückszaun und verschaffte sich durch das Aufbrechen der Tür Zugang zu einer Parzelle. Anschließend durchwühlte er die Parzelle, beschädigte eine weitere Zwischentür und packte mehrere Gegenstände, unter anderem Kleidung, in einem Müllsack zusammen. Außerdem entwendete er diverses Werkzeug inklusive Werkzeugkoffer. Dann flüchtete er laut Zeugenangaben mittels Fahrrad vom Tatort. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte er kurze Zeit später in Tatortnähe samt Diebesgut durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Der Mann wurde festgenommen und für weitere Maßnahmen aufs Revier gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

