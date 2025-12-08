PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0811 --Parzellen-Einbrecher in Haft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke
Zeit: 	07.12.2025, 12:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagmittag in Burglesum einen 51-Jährigen, der zuvor in eine Parzelle eingebrochen war. Das Diebesgut führte er noch mit sich.

Der Mann kletterte in der Straße Im Föhrenbrok über einen Grundstückszaun und verschaffte sich durch das Aufbrechen der Tür Zugang zu einer Parzelle. Anschließend durchwühlte er die Parzelle, beschädigte eine weitere Zwischentür und packte mehrere Gegenstände, unter anderem Kleidung, in einem Müllsack zusammen. Außerdem entwendete er diverses Werkzeug inklusive Werkzeugkoffer. Dann flüchtete er laut Zeugenangaben mittels Fahrrad vom Tatort. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte er kurze Zeit später in Tatortnähe samt Diebesgut durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Der Mann wurde festgenommen und für weitere Maßnahmen aufs Revier gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:25

    POL-HB: Nr.: 0810--Drogendealerin ertappt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 06.12.25, 20.40 Uhr Am Wochenende stellte die Polizei Bremen nach einem Hinweis eine Drogendealerin in der Bahnhofsvorstadt. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel und eine Cannabisplantage beschlagnahmt. Nach einem Hinweis konnten Einsatzkräfte die 38-Jährige im Bremer Hauptbahnhof, als sie gerade mit einem Koffer auf dem ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:10

    POL-HB: Nr.: 0809 --Polizei Bremen ahndet Verstöße bei Kundgebung und Autokorsos--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 07.12.2025 In Bremen-Mitte kam es am Sonntag zu einer unangemeldeten Versammlung und mehren Autokorsos anlässlich des Jahrestages des Regimewechsels in Syrien. Die Polizei Bremen begleitete die Versammlung und ahndete Verstöße. Rund 20 Personen hielten sich gegen 14 Uhr mit Syrienflaggen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren