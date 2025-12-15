Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung nach Sachbeschädigung an Pkw

Marsberg (ots)

Am 14.12.2025 um 01:15 Uhr hörte ein 33-jähriger Marsberger Geräusche vor einer Wohnung im Widukindweg, in der er sich gerade aufhielt. Er schaute aus dem Fenster und sah aus etwa 15 Metern Entfernung eine männliche Person, die an einem geparkten Auto den Lack zerkratzte.

Nachdem der Täter bemerkt hatte, dass er gesehen wurde, flüchtete er in Richtung Kaiser-Otto-Ring. Der 33-Jährige lief hinterher. In der Straße Kaiser-Otto-Ring wurde er durch einen unbekannten Gegenstand am Hinterkopf getroffen und leicht verletzt. Der Schlag gegen den Kopf steht vermutlich in Zusammenhang mit dem Beschädigen des Autos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175-180 cm groß - schlank - kurze Haare, seitlich geschoren - mitteleuropäischer Phänotyp - dunkle Hose - dunkelblaues Oberteil

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-9020-3711 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell