Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: alkoholisiert mit dem Rad

Jena (ots)

Ein 55jährigen Radfahrer schätze am späten Samstagabend sein Trinkverhalten bei einer Veranstaltung in Hummelshain falsch ein. Bei der Veranstaltung fiel er durch seine beharrlichen Flirtversuche gegenüber weiblichen Gästen auf, was zur Information an die Polizei führte. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der sichtlich alkoholisierte Man mehrfach versuchte mit seinem Fahrrad zu Fahren, und nach wenigen Meter immer wieder umfiel. In seinem Glück verletzte er sich hierbei nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

