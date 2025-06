Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - mit über 2,5 Promille unterwegs

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Skoda Fabia in der Friedrichstraße in Kuchen. Dieser könnte die Spur nicht halten und würde sein Fahrzeug regelmäßig abwürgen. Nach kurzer Fahndung konnte das Fahrzeug an seiner Halteranschrift in Gingen an der Fils festgestellt werden. Beim 50jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers wurde direkt beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

+++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WEL), 1196302, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell