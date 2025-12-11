PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Schuhe

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag hatten es Diebe in Erfurt auf Schuhe abgesehen. Die unbekannten Täter brachen mit Gewalt in ein Mehrfamilienhaus im Muldenweg ein. Anschließend stahlen sie zwei Paar Schuhe aus dem Treppenhaus im Gesamtwert von etwa 240 Euro. Bei ihrem Diebeszug verursachten die Unbekannten zudem einen Sachschaden von circa 50 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

