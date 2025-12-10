Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb verletzt Detektiv bei Fluchtversuch

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich in Erfurt ein räuberischer Diebstahl. Gegen 14:00 Uhr versuchte ein 14-jähriger Jugendlicher Getränke im Wert von knapp vier Euro zu stehlen. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, konfrontierte den Täter und hielt diesen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Der Jugendliche versuchte daraufhin, sich loszureißen und verletzte den 25-jährigen Detektiv daraufhin leicht. Der 14-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des versuchten räuberischen Diebstahls verantworten. (SO)

