Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand im Landkreis Sömmerda gerufen. Gegen 07:15 Uhr geriet der Renault einer 50-jährigen Frau im Weißenseer Ortsteil Ottenhausen in Brand. Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden durch den Brand auch ein Schild, ein Aufsteller sowie die Fensterscheibe eines gegenüberliegenden Hauses beschädigt, wodurch ein zusätzlicher Sachschaden von über 1.000 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell