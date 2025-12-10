PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Zigarettenautomatensprengung in Sömmerda

Erfurt (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten in Sömmerda. Im Tatzeitraum von vermutlich 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr sprengten die Täter den Automaten in der Straße Obere Kirchgasse. Anschließend entwendeten sie mehrere Zigarettenschachteln sowie eine Geldkassette mit Bargeld. Bei der Tat wurde der Automat erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von über 5.000 Euro entstand. Darüber hinaus wurden eine angrenzende Hausfassade und Dachziegel beschädigt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0319274 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

