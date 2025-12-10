Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an geparktem PKW

Erfurt (ots)

Dienstagabend kam es gegen 23:20 Uhr im Julius-Leber-Ring in Erfurt zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde ein PKW Renault auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Hierdurch wurde auch ein daneben geparkter PKW VW beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben über verdächtige Personen zur genannten Tatzeit im Umkreis des Julius-Leber-Ring machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0320299/2025 entgegen.(DD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell