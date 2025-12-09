Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer
Erfurt (ots)
In den frühen Dienstagmorgenstunden erwischte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der 60-Jährige war gegen 02:30 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Die Polizisten untersagtem dem 60-Jährigen die Weiterfahrt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ihn erwartet eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell