LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Erfurt (ots)

Am Wochenende beschmierten Unbekannte zwei Hausfassaden in Erfurt. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachten unbekannte Täter mehrere politisch motivierte Parolen an eine Hauswand in der Michaelisstraße an. Die Unbekannten nutzten hierzu schwarze und rote Farbe. Im Tatzeitraum von Samstag 20:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr hatten Unbekannte es auf eine Fassade in der Hans-Sailer-Straße abgesehen. Sie versahen die Wand mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe und flüchteten anschließend unerkannt. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

