LPI-EF: Mitarbeiter verhindert Trickbetrug

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes in Erfurt einen Trickbetrug verhindern. Unbekannte Täter gaben sich als "Prinz William" aus und täuschten eine 74-jährige Frau. Die Betrüger überzeugten die Geschädigte davon, bei einem "königlichen Gewinnspiel" gewonnen zu haben. Die Geschädigte sollte nun zunächst eine dreistellige Summe auf Prepaid-Geschenkkarten überweisen und den jeweiligen Gutscheincode im Anschluss den unbekannten Tätern mitteilen. Schlussendlich sollte die Geschädigte einen Gewinn in Höhe von 80.000 Euro ausgezahlt bekommen. Der 48-jährige Mitarbeiter des Marktes in der Nordhäuser Straße wurde skeptisch, verhinderte den Betrug und wählte den Polizeinotruf. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

