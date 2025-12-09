Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter verhindert Trickbetrug

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes in Erfurt einen Trickbetrug verhindern. Unbekannte Täter gaben sich als "Prinz William" aus und täuschten eine 74-jährige Frau. Die Betrüger überzeugten die Geschädigte davon, bei einem "königlichen Gewinnspiel" gewonnen zu haben. Die Geschädigte sollte nun zunächst eine dreistellige Summe auf Prepaid-Geschenkkarten überweisen und den jeweiligen Gutscheincode im Anschluss den unbekannten Tätern mitteilen. Schlussendlich sollte die Geschädigte einen Gewinn in Höhe von 80.000 Euro ausgezahlt bekommen. Der 48-jährige Mitarbeiter des Marktes in der Nordhäuser Straße wurde skeptisch, verhinderte den Betrug und wählte den Polizeinotruf. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell