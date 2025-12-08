Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Windschutzscheibe eingeschlagen und Parkpoller beschädigt

Erfurt (ots)

Samstagmorgen meldete eine 73-jährige Frau der Polizei eine Sachbeschädigung an ihrem geparkten Skoda. Das Auto war in der Max-Planck-Straße in Erfurt geparkt gewesen. Vermutlich in der Zeit von 03:00 Uhr bis etwa 10:00 Uhr schlug ein Unbekannter die Windschutzscheibe des Skodas ein. Unabhängig davon stellten Polizisten bei der späteren Anzeigenaufnahme vor Ort einen verbogenen Parkpoller fest, der ebenfalls mutmaßlich vorsätzlich beschädigt wurde. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen beiden Taten liegen bislang nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei sucht Zeugen, die am 06.12.2025 in der Zeit von 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr im Bereich der Max-Planck-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0317190 entgegen. (DS)

