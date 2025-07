Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Diebe stehlen Werkzeug aus Pkw

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Schorlemerstraße;

Tatzeit: zwischen 22.07.2025, 18.00 Uhr, und 25.07.2025, 09.00 Uhr;

In einen Firmenwagen eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Raesfeld. Das Geschehen spielte sich zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen an der Schorlemerstraße ab. Die Täter erbeuteten Werkzeug und technische Geräte. Es ist nicht bekannt, wie die Diebe ins Innere des Fahrzeugs gekommen sind. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell