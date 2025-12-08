PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen von geparktem Auto zerstochen - Polizei sucht Zeugen in Kindelbrück

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende im Landkreis Sömmerda die Reifen eines geparkten Autos. Der VW Golf aus dem Zulassungsbereich Kyffhäuserkreis war im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag vor einer Diskothek in Kindelbrück geparkt gewesen. Der oder die Täter stachen mit einem unbekannten Gegenstand in die Seitenwände der Allwetterreifen und beschädigten sie damit irreparabel. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im o. g. Tatzeitraum in Kindelbrück in der Straße Vor der Pforte verdächtige Personen gesehen haben, die sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0317580 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

