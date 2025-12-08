PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bagatellunfall überführt betrunkene Autofahrerin

Erfurt (ots)

Ein Bagatellunfall überführte Freitagnacht eine betrunkene Autofahrerin in Erfurt. Die 47-jährige war mit ihrem Audi gegen 23:20 Uhr im Ortsteil Marbach unterwegs gewesen. An einer Engstelle im Bereich der Straßen Im Geströdig/Birnbaumweg kam es zu einer Spiegelkollision mit einem entgegenkommenden 31-jährigen VW-Fahrer, wobei an beiden Außenspiegeln geringer Sachschaden entstand. Anstatt anzuhalten, entfernte sich die Audi-Fahrerin jedoch unerlaubt vom Unfallort. Der VW-Fahrer folgte ihr und konnte sie schließlich in der Bodenfeldallee zum Anhalten bewegen. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von knapp 1,9 Promille fest. Die 47-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
