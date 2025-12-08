Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bagatellunfall überführt betrunkene Autofahrerin

Erfurt (ots)

Ein Bagatellunfall überführte Freitagnacht eine betrunkene Autofahrerin in Erfurt. Die 47-jährige war mit ihrem Audi gegen 23:20 Uhr im Ortsteil Marbach unterwegs gewesen. An einer Engstelle im Bereich der Straßen Im Geströdig/Birnbaumweg kam es zu einer Spiegelkollision mit einem entgegenkommenden 31-jährigen VW-Fahrer, wobei an beiden Außenspiegeln geringer Sachschaden entstand. Anstatt anzuhalten, entfernte sich die Audi-Fahrerin jedoch unerlaubt vom Unfallort. Der VW-Fahrer folgte ihr und konnte sie schließlich in der Bodenfeldallee zum Anhalten bewegen. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von knapp 1,9 Promille fest. Die 47-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

