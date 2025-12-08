PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Tatverdächtige nach Zigarettenautomatensprengung ermittelt

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag kam es im Erfurter Norden zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten drei Tatverdächtige kurz vor 15:00 Uhr im Reiherweg ein bislang unbekanntes Sprengmittel im Ausgabeschacht des Automaten zur Umsetzung. Durch die Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Im Anschluss entwendeten die Täter eine bislang nicht bezifferte Menge an Bargeld sowie Zigarettenschachteln und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnte ein 39-jähriger polizeibekannter Mann als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er wurde gemeinsam mit seinem 34-jährigen Mittäter in seiner Wohnung in der Kasseler Straße angetroffen. Dort fanden die Beamten, neben der Oberbekleidung vom Tatgeschehen, auch Teile der Beute, darunter 22 Zigarettenschachteln sowie weitere tatrelevante Gegenstände. Eine weibliche Mittäterin ist weiterhin unbekannt. Der entstandene Sachschaden am Zigarettenautomaten wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

