PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlung in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Sonntag, den 07.12.2025 wurde im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 17:15 Uhr im Erfurter Hirschgarten unter dem Thema "Syrische Befreiung" demonstriert, weshalb es zu erhöhter Polizeipräsenz kam. Zu Spitzenzeiten nahmen etwa 300 Personen an der Versammlung teil. Die Kundgebung konnte insgesamt als friedlich und störungsfrei resümiert werden. (LS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 14:07

    LPI-EF: Vermisster 69-jähriger wohlbehalten im Krankenhaus

    Erfurt (ots) - Der seit Freitag vermisste 69-Jährige suchte am Sonntagvormittag selbstständig ein Krankenhaus in Erfurt auf, um medizinische Versorgung zu erhalten. Die Thüringer Polizei bedankt sich herzlich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise und Unterstützung. (MH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 04:55

    LPI-EF: Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Am gestrigen Abend kamen Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in Sömmerda zum Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es in einem Haus, welches sich noch im Bau befindet und kurz vor der Fertigstellung war. Verletzt wurde niemand. Der Sachsschaden beträgt mindestens 80.000 EUR. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt zur Brandursache.(TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 01:19

    LPI-EF: Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung am Kfz

    Erfurt (ots) - Am Abend des 05.12.2025 wurden in der Krämpfervorstadt an einem geparkten Opel Astra beide Kennzeichen entwendet. Dem nicht genug, zerstörten die unbekannten Täter auch noch den Außenspiegel des Fahrzeugs, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Neben einem Ermittlungsverfahren zum Diebstahl und der Sachbeschädigung leitete die Polizei auch die Fahndung nach den Kennzeichen ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren