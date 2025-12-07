Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Versammlung in Erfurt
Erfurt (ots)
Am Sonntag, den 07.12.2025 wurde im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 17:15 Uhr im Erfurter Hirschgarten unter dem Thema "Syrische Befreiung" demonstriert, weshalb es zu erhöhter Polizeipräsenz kam. Zu Spitzenzeiten nahmen etwa 300 Personen an der Versammlung teil. Die Kundgebung konnte insgesamt als friedlich und störungsfrei resümiert werden. (LS)
