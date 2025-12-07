LPI-EF: Sömmerda

Erfurt (ots) - Am Abend des 05.12.2025 wurden in der Krämpfervorstadt an einem geparkten Opel Astra beide Kennzeichen entwendet. Dem nicht genug, zerstörten die unbekannten Täter auch noch den Außenspiegel des Fahrzeugs, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Neben einem Ermittlungsverfahren zum Diebstahl und der Sachbeschädigung leitete die Polizei auch die Fahndung nach den Kennzeichen ein. ...

mehr