Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Sömmerda
Sömmerda (ots)
Am gestrigen Abend kamen Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in Sömmerda zum Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es in einem Haus, welches sich noch im Bau befindet und kurz vor der Fertigstellung war. Verletzt wurde niemand. Der Sachsschaden beträgt mindestens 80.000 EUR. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt zur Brandursache.(TG)
