Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfall am Bahnübergang
Sömmerda (ots)
In Elxleben am Bahnübergang in der Erfurter Straße, fuhr am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW aus Unachtsamkeit gegen die geschlossenen Bahnschranke. Diese zerbrach, Personen kamen nicht zu Schaden. An der Schranke und am PKW entstand ein Sachschaden von 1500,- Euro. (KF)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell