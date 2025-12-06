PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall am Bahnübergang

Sömmerda (ots)

In Elxleben am Bahnübergang in der Erfurter Straße, fuhr am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW aus Unachtsamkeit gegen die geschlossenen Bahnschranke. Diese zerbrach, Personen kamen nicht zu Schaden. An der Schranke und am PKW entstand ein Sachschaden von 1500,- Euro. (KF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

