LPI-EF: Verkehrsunfall am Bahnübergang

Erfurt (ots) - Donnerstagmorgen informierten Ersthelfer die Polizei über einen verletzten Fahrradfahrer in Erfurt. Der 33-Jährige war gegen 07:45 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs gewesen, als er mit seinem Rad stürzte. Der Mann war mit 2,3 Promille deutlich alkoholisiert gewesen, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis. Damit war die Fahrt für den Mann beendet. Er wurde in einem ...

mehr