Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es gestern in Sömmerda. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 12:20 Uhr auf der Erfurter Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein ihr entgegenkommender 87-jähriger BMW-Fahrer auf Höhe der Ampel nach links in die Erfurter Höhe abzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Bei dem Unfall wurden die Opel-Fahrerin und ihre 5-jährige Mitfahrerin verletzt. Der 87-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Schaden an beiden Autos wurde auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

