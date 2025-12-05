PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Diebe stehlen hochwertiges Pedelec aus Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Mittwoch ein hochwertiges Fahrrad in Erfurt. Im Tatzeitraum von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Steigerstraße. Das Pedelec der Marke Liv war in den Kellerräumen abgestellt gewesen. Die Diebe beschädigten eine der Kellerboxen um an ihre Beute zu gelangen und flüchteten anschließend unbemerkt. Das Rad hatte einen Wert von circa 4.300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

