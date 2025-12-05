Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen E-Scooter in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden gestern zwei Xiaomi E-Scooter gestohlen. Gegen 12:15 Uhr stahl ein Unbekannter Täter den E-Scooter eines 46-Jährigen, welcher in der Paulstraße abgestellt gewesen war. Der Geschädigte beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Der Dieb konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden und flüchtete mit seiner Beute. Im Tatzeitraum von circa 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter in der Gert-Schramm-Straße gestohlen. Unbekannte Täter stahlen den Scooter eines 14-Jährigen und flüchteten unbemerkt. Nach den beiden E-Scootern im Wert von insgesamt circa 1.200 Euro wird nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gefahndet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell