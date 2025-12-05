LPI-EF: Missglückter Einbruchsversuch in Innenstadt führt zu hohem Sachschaden

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei stoppte in der vergangenen Nacht eine berauschte E-Scooter-Fahrerin. Die 22-Jährige war gegen 04:20 Uhr auf der Magdeburger Allee unterwegs gewesen, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Die junge Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun in einem Strafverfahren wegen ...

