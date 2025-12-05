PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Missglückter Einbruchsversuch in Innenstadt führt zu hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurde eine Galerie in der Erfurter Innenstadt zum Ziel erfolgloser Diebe. Die Unbekannten versuchten im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag mit Gewalt die Hauseingangstür des Hauses in der Michaelisstraße aufzubrechen. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt erlangten die Diebe keine Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

