Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebin an Selbstbedienungskasse erwischt

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam die Polizei in Erfurt in einen Supermarkt am Anger zum Einsatz. Eine 18-jährige nutzte gegen 17:00 Uhr die Selbstbedienungskasse des Marktes, zahlte jedoch nicht ihre gesamte Ware. Sie stahl ein Gebäckstück im Wert von knapp einem Euro und wollte mit ihrer Beute das Geschäft verlassen. Mitarbeiter des Marktes sprachen die junge Frau an und verständigten die Polizei. Die Diebin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell