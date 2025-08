Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 03.08.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein an der Gebäuderückseite gelegenes Fenster eines Bürogebäudes in der Brauenkamper Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Es wurden diverse Büroräume zum Teil aufgebrochen und durchsucht. Angaben zu entwendeten Gegenständen und der Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden.

Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (Gefährdung des Straßenverkehrs), unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 02.08.2025, um 09.43 Uhr, befuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) einen Gehweg der Allonnesstraße in Delmenhorst. Dabei stieß der PKW gegen eine Grundstücksmauer und ein Insektenhotel, welches neben dem Gehweg auf einer Rasenfläche stand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Die Beamten trafen den flüchtigen Verursacher in seinem PKW an der Wohnanschrift an. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,26 Promille. Es entstanden Schäden an der Grundstücksmauer, dem Insektenhotel und dem PKW. Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

