Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl von Kennzeichentafeln
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch stahlen unbekannte Täter die Kennzeichen eines Renault, welcher im Julius-Leber-Ring abgestellt gewesen war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
