Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Kennzeichentafeln

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Mittwoch stahlen unbekannte Täter die Kennzeichen eines Renault, welcher im Julius-Leber-Ring abgestellt gewesen war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

