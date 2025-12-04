Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Sömmerda (ots)

Gestern Abend hatten es Diebe auf ein Einfamilienhaus in Sömmerda abgesehen. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von 17:10 Uhr bis 17:22 Uhr mit Gewalt die Terrassentür eines Hauses im Eschenweg auf. Anschließend suchten sie im Objekt nach Bargeld und Wertgegenständen. Ein Nachbar bemerkte die geöffnete Tür und informierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Diebe unerkannt mit ihrer Beute im mittleren vierstelligen Bereich flüchten. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (SO)

