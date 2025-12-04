PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Sömmerda (ots)

Gestern Abend hatten es Diebe auf ein Einfamilienhaus in Sömmerda abgesehen. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum von 17:10 Uhr bis 17:22 Uhr mit Gewalt die Terrassentür eines Hauses im Eschenweg auf. Anschließend suchten sie im Objekt nach Bargeld und Wertgegenständen. Ein Nachbar bemerkte die geöffnete Tür und informierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Diebe unerkannt mit ihrer Beute im mittleren vierstelligen Bereich flüchten. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 07:05

    LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung des ID Nord vom 03.12.2025

    Erfurt (ots) - Die seit dem gestrigen Abend vermisste 59-Jährige konnte im Bereich Stotternheim durch eine Passantin festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet darum, die personenbezogenen Daten nicht weiter zu verbreiten.(TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:49

    LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Das elfjährige Mädchen stieg gegen 07:15 Uhr an einer Haltestelle in der Espachstraße aus einem Linienbus. Im Anschluss wollte sie hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 64-jährige VW-Fahrerin das Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und in ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:33

    LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag wurden in Schafau Kennzeichentafeln gestohlen. Der Seat war in der Straße Unter dem Bornberg abgestellt gewesen, als sich Unbekannte im Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 17:12 Uhr an diesem zu schaffen machten. Sie stahlen die beiden Kennzeichen des Autos und flüchteten unerkannt. Die Polizei fahndet nun nach den entwendeten Kennzeichen in einem Strafverfahren wegen Diebstahls. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren