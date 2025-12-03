Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt. Das elfjährige Mädchen stieg gegen 07:15 Uhr an einer Haltestelle in der Espachstraße aus einem Linienbus. Im Anschluss wollte sie hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 64-jährige VW-Fahrerin das Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Gegen die VW-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (SO)

