Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krankenfahrstuhlfahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend stoppten Polizisten in Rastenberg eine Frau, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen war. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem Krankenfahrstuhl die Lossaer Straße, als sie gegen 18:25 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Fahrerin musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die junge Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)

