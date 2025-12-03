PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Krankenfahrstuhlfahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend stoppten Polizisten in Rastenberg eine Frau, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen war. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem Krankenfahrstuhl die Lossaer Straße, als sie gegen 18:25 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Fahrerin musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die junge Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 15:16

    LPI-EF: Diebe stehlen mehrere Gasflaschen

    Erfurt (ots) - Auf dem Gelände einer Tankstelle in Erfurt hatten es Diebe Montagnacht auf ungewöhnliche Beute abgesehen. Die Unbekannten brachen mit Gewalt einen Metallkäfig auf dem Tankstellengelände in der Binderslebener Landstraße auf. Sie stahlen anschließend aus diesem zwölf Gasflaschen im Wert von fast 700 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Käfig wurde auf circa 50 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:08

    LPI-EF: Zwei Einbrüche in Schulgebäude

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf Schulen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag 17:30 Uhr bis Dienstag 05:00 Uhr brachen Unbekannte mit Gewalt in eine Schule in der Müfflingstraße ein. Im Schulgebäude beschädigten und durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie stahlen Bargeld in Höhe von circa 25 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. In der vergangenen Nacht blieb ein ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:07

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Automatensprengungen mit hohen Sachschäden

    Erfurt (ots) - Dienstagabend hatten es Unbekannte in Erfurt auf Automaten abgesehen. Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Männer, welche versuchten einen Fahrkartenautomaten in der Magdeburger Allee zu sprengen. Die Unbekannten warfen einen Sprengkörper in den Automaten, dieser öffnete sich jedoch nicht. Durch die Detonation entstand ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren