Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Einbrüche in Schulgebäude

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf Schulen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag 17:30 Uhr bis Dienstag 05:00 Uhr brachen Unbekannte mit Gewalt in eine Schule in der Müfflingstraße ein. Im Schulgebäude beschädigten und durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie stahlen Bargeld in Höhe von circa 25 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. In der vergangenen Nacht blieb ein weiterer Einbruch in eine Schule in der Stotternheimer Straße nicht unbemerkt. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren brachen gegen 03:30 Uhr in das Schulgebäude ein und lösten dabei einen Alarm aus. Polizisten konnten die flüchtenden Jugendlichen am Tatort stellen. Beute machten die drei auf ihrem Diebeszug nicht. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Die Höhe der entstandenen Sachschäden konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen nicht beziffert werden. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
