Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Automatensprengungen mit hohen Sachschäden

Erfurt (ots)

Dienstagabend hatten es Unbekannte in Erfurt auf Automaten abgesehen. Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Männer, welche versuchten einen Fahrkartenautomaten in der Magdeburger Allee zu sprengen. Die Unbekannten warfen einen Sprengkörper in den Automaten, dieser öffnete sich jedoch nicht. Durch die Detonation entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen konnten durch den Zeugen wie folgend beschrieben werden:

   -	männlich -	circa 20 - 25 Jahre alt -	circa 1,80 m groß -	
europäischer Phänotyp

Kurze Zeit später, gegen 18:20 Uhr versuchten sich Diebe an einem Zigarettenautomaten in der Triftstraße. Auch dieser hielt dem Angriffsversuch stand, erlitt jedoch Beschädigungen in Höhe von etwa 10.000 Euro. Auch eine Hausfassade wurde beschädigt, die Höhe des entstandenen Schadens konnte jedoch zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und leitete Ermittlungsverfahren u. a. wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen ist u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0313898 bei der Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

