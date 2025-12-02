LPI-EF: Hochwertige funkferngesteuerte Autos aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - Bargeld sowie mehrere Kassen und Bestellgeräte waren die Beute von Einbrechern in Erfurt gewesen. Von Sonntag bis Montag drangen die Unbekannten in eine Gaststätte in der Andreasvorstadt ein. Dazu beschädigten sie zunächst einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt in die Gaststätte und durchwühlten dort den Tresenbereich. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von etwa 3.700 Euro flüchteten die Täter ...

mehr