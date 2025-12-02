Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hochwertige funkferngesteuerte Autos aus Keller gestohlen
Erfurt (ots)
Bei einem Kellereinbruch in Erfurt wurden zwei hochwertige funkferngesteuerte Autos gestohlen. Wie der Polizei gestern gemeldet wurde, verschafften sich sie Täter vermutlich bereits vergangene Woche Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wiesenhügel. Anschließend hebelten sie mit Gewalt ein Kellerabteil auf und entwendeten die beiden Autos im Wert von knapp 1.400 Euro. Dabei hinterließen sie an der Kellertür einen geringen Sachschaden von etwa 20 Euro. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell