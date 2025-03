Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250312-2: Alkoholisierte Frau flüchtete nachdem sie zwei Autos beschädigte

Frechen (ots)

Aufmerksamer Zeuge verständigte Polizei

Dank eines aufmerksamen Zeugens haben Polizisten am Dienstagnachmittag (11. März) in Frechen-Königsdorf zwei Verkehrsunfälle aufgeklärt. Eine alkoholisierte Autofahrerin (69) soll für die Sachschäden verantwortlich sein.

Gegen 14.30 Uhr habe ein Zeuge beobachtet, wie die 69-Jährige beim Einparken in eine Parklücke am Angerweg mit ihrem Mercedes einen VW an der linken Fahrzeugseite beschädigte. Der Zeuge habe sich der Frau genähert und seine Hilfe angeboten. Sie habe diese abgelehnt und sei in die dort befindliche Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gefahren. Erneut habe der Zeuge ein Geräusch gehört, als würden zwei Fahrzeuge kollidieren. Nur wenig später kam die Seniorin mit ihrem Auto aus der Garage und fuhr Richtung Klettenweg davon, um kurze Zeit später von dort zu Fuß zurückzukommen und in einem Wohnhaus zu verschwinden.

Alarmierte Polizisten trafen die augenscheinlich alkoholisierte Frau zu Hause an. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein der Beschuldigten sicher. Sie dokumentierten die Spuren an allen beteiligten Fahrzeugen, hielten die Zeugenaussagen fest und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Beamten des Verkehrskommissariats habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (hw)

