Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos im Stadtteil Daberstedt beschädigt

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter beschädigte zwei Autos im Erfurter Stadtteil Daberstedt. Der Ford und der Audi waren im Bereich Nonnenrain/Sorbenweg von Sonntag bis Montag geparkt gewesen. Vermutlich beim Vorbeigehen beschädigte der Täter mit einem spitzen Gegenstand die jeweils rechte Seite der beiden Autos. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell