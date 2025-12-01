LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Erfurt

Erfurt (ots) - Samstagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau wollte gegen 20:30 Uhr den mehrspurigen Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Hausnummer 135 überqueren. Eine unbeteiligte Autofahrerin, die sich auf der rechten Fahrspur befand, ließ die junge Frau zunächst passieren. Ein auf der linken Fahrspur fahrender ...

mehr