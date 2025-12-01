Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Erfurt
Erfurt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 27.11.2025 nach dem vermissten 21-Jährigen aus Erfurt wird hiermit aufgehoben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Suche und bittet die Medien, personenbezogene Daten des Vermissten zu löschen. (DS)
