Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Erfurt

Erfurt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 27.11.2025 nach dem vermissten 21-Jährigen aus Erfurt wird hiermit aufgehoben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Suche und bittet die Medien, personenbezogene Daten des Vermissten zu löschen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

