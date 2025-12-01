PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Samstagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau wollte gegen 20:30 Uhr den mehrspurigen Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Hausnummer 135 überqueren. Eine unbeteiligte Autofahrerin, die sich auf der rechten Fahrspur befand, ließ die junge Frau zunächst passieren. Ein auf der linken Fahrspur fahrender 67-jähriger Citroen-Fahrer erfasste die Fußgängerin jedoch, die davon ausging, dass auch er anhalten würde. Bei dem Aufprall wurde die 19-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Citroen des 67-Jährigen wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Polizeiliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:11

    LPI-EF: Zigarettenautomatensprengung in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Durch einen lauten Knall wurden Anwohner heute Morgen in der Erfurter Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Zwei Unbekannte sprengten gegen 02:00 Uhr einen Zigarettenautomaten im Juri-Gagarin-Ring 127/129 und flüchteten anschließend mit einer noch nicht bezifferbaren Anzahl von Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung. Bedauerlicherweise wurde die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 04:08

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

    Erfurt (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, kam es im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Bereich der Neuwerkstraße und des Hirschlachufers in der Erfurter Innenstadt. Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten in das Objekt und versuchten im Inneren eine Sicherheitstür aufzubrechen. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt, hielt aber dem Angriff ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 12:56

    LPI-EF: Bestellung falsch aufgenommen

    Erfurt (ots) - Am Sonntagvormittag rückten Erfurter Polizeibeamte zu einem Etablissement im Erfurter Bahnhofsquartier aus. Hintergrund war die Meldung eines 38-jährigen, dem Drogen angeboten worden seien sollen. Gegen das ungewollte Angebot wehrte sich die Person körperlich und wurde in der Folge ebenfalls geschlagen. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne, verwiesen beide des Ortes und nahmen entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren