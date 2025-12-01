Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Samstagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau wollte gegen 20:30 Uhr den mehrspurigen Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Hausnummer 135 überqueren. Eine unbeteiligte Autofahrerin, die sich auf der rechten Fahrspur befand, ließ die junge Frau zunächst passieren. Ein auf der linken Fahrspur fahrender 67-jähriger Citroen-Fahrer erfasste die Fußgängerin jedoch, die davon ausging, dass auch er anhalten würde. Bei dem Aufprall wurde die 19-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Citroen des 67-Jährigen wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Polizeiliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. (DS)

