Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Erfurt (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, kam es im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Bereich der Neuwerkstraße und des Hirschlachufers in der Erfurter Innenstadt. Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten in das Objekt und versuchten im Inneren eine Sicherheitstür aufzubrechen. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt, hielt aber dem Angriff stand. Der Inspektionsdienst Nord bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Angabe des Aktenzeichens 0311548/2025, wenn im relevanten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht wurden.(TS)

