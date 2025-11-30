PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche aus PKW gestohlen

Erfurt (ots)

Freitagnacht kam es im Bereich des Erfurter Wasserturms erneut zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines geparkten PKW ein und entwendete eine Handtasche, die sichtbar auf der Rücksitzbank abgelegt war. In der Tasche befanden sich Bargeld und diverse Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und gibt nochmals den Hinweis Wertgegenstände niemals offen und sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Bereits wenige Minuten reichen den Tätern aus, um zuzuschlagen - ein PKW ist leider kein Tresor. (DD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 14:29

    LPI-EF: Kreisverkehr ausgezirkelt

    Erfurt (ots) - Ein 61-jähriger Radfahrer wollte sich am Samstagmittag nicht vorschreiben lassen, in welche Richtung er sein Gefährt zu lenken hat. Zunächst fuhr der Herr der Beschilderung folgend in einen Kreisel im Erfurter Norden ein. Mittendrin entschied er sich jedoch um, drehte und fuhr mit seinem Drahtesel entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf ein so raffiniertes Manöver war der folgende Fahrverkehr jedoch nicht eingestellt, sodass ein 27 Jahre ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 12:39

    LPI-EF: Verkehrsunfälle

    Erfurt (ots) - Im Tagesverlauf des 28.11.2025 kam es im Bereich des Erfurter Südens zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden 18 Ereignisse polizeibekannt, bei welchen es glücklicherweise lediglich zu Blechschäden kam. Sogenannte Parkrempler bildeten den Großteil der Einsätze ab. In insgesamt drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher pflichtwidrig, so dass hier jeweils Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 09:38

    LPI-EF: Baumaschine gestohlen

    Erfurt (ots) - In der Nacht vom 28.11.2025 zum 29.11.2025 wurde in der Ortslage Azmannsdorf, im Osten Erfurts, ein Radlader entwendet. Die Baumaschine vom Typ Komatsu WA70 war aufgrund eines Bauvorhabens ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum geparkt und wurde über Nacht durch Unbekannte entwendet. Der Zeitwert wird auf 18.000,- Euro geschätzt. Im Rahmen der Absuche der umliegenden Ortschaften wurde das Fahrzeug abseits der Konrad-Adenauer-Straße aufgefunden. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren