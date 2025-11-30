Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche aus PKW gestohlen

Erfurt (ots)

Freitagnacht kam es im Bereich des Erfurter Wasserturms erneut zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines geparkten PKW ein und entwendete eine Handtasche, die sichtbar auf der Rücksitzbank abgelegt war. In der Tasche befanden sich Bargeld und diverse Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und gibt nochmals den Hinweis Wertgegenstände niemals offen und sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Bereits wenige Minuten reichen den Tätern aus, um zuzuschlagen - ein PKW ist leider kein Tresor. (DD)

