LPI-EF: Baumaschine gestohlen

In der Nacht vom 28.11.2025 zum 29.11.2025 wurde in der Ortslage Azmannsdorf, im Osten Erfurts, ein Radlader entwendet. Die Baumaschine vom Typ Komatsu WA70 war aufgrund eines Bauvorhabens ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum geparkt und wurde über Nacht durch Unbekannte entwendet. Der Zeitwert wird auf 18.000,- Euro geschätzt.

Im Rahmen der Absuche der umliegenden Ortschaften wurde das Fahrzeug abseits der Konrad-Adenauer-Straße aufgefunden. Es sollte dort offensichtlich in der Vegetation verborgen werden. Nach der Spurensicherung am Fahrzeug konnte das Gerät an seinen glücklichen Eigentümer herausgegeben werden. (MF)

