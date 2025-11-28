PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verirrte Schmierfinken

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es an einer Schule im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz zu einem Naturschauspiel der besonderen Art. Zugvögel der Gattung Schmierfinken verirrten sich auf ihrer Reise und verewigten sich großflächig mittels mehrerer Graffiti mit Bezug zu einem ortsansässigen Fußballverein an einer Fassade. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Wohin der Vogelzug im Nachgang flog ist nicht überliefert.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt der ID Nord entgegen.(TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

