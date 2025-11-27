PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 21-jähriger Mann aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Bereits seit Sonntag, 23.11.2025 gegen 22:00 Uhr, wird der 21-jährige Enayatullah NASIMI aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß und von schlanker Gestalt. Er hat lockiges schwarzes Haar und eine markante Tätowierung am linken Arm (Schlangenmotiv von der Hand bis zum Ellenbogen). Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke, einer Jeanshose und Turnschuhen.

Wer hat Enayatullah NASIMI seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) bzw. jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0308356 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

