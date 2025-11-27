Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Richtiges Verhalten nach Wildunfällen

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 09:30 Uhr wurde der Polizei ein schwer verletztes Reh im Bereich Nöda/Haßleben gemeldet. Vom beteiligten Auto fehlte jedoch jede Spur, abgesehen von einigen Fahrzeugteilen. Der zuständige Jagdpächter musste das Tier wenig später erlösen. Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer nach einem Wildunfall unbedingt die Polizei oder einen Jagdpächter informieren sollten. Versuchen Sie nicht, das verletzte Tier selbst zu bergen und achten Sie auf eine mögliche Fluchtrichtung des Tieres. Zudem ist es wichtig, die Unfallstelle abzusichern, etwa durch das Aufstellen eines Warndreiecks und das Einschalten der Warnblinkanlage.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell