Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spendenbetrugsmasche mit bargeldloser Zahlungsmethode

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag wurde ein 64-jähriger Mann in Erfurt Opfer eines Trickbetrugs. Der Geschädigte bemerkte kurz nach 15:00 Uhr einen Unbekannten im Bereich eines Supermarktes, der vermeintlich Spenden sammelte. Der 64-Jährige entschloss sich daraufhin, zehn Euro zu spenden. Da er kein Bargeld bei sich hatte, bot ihm der Täter Kartenzahlung an. Der Betrüger zeigte dem Geschädigten sein Handydisplay, auf dem der vereinbarte Betrag von zehn Euro als Spende angezeigt wurde. In dem Glauben, diesen Betrag zu überweisen, legte der Mann seine Karte auf das Display und gab seine PIN ein. Zu Hause musste er dann feststellen, dass nicht nur zehn Euro, sondern insgesamt 1000,10 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Gerade in der Weihnachtszeit sind wieder zahlreiche vermeintliche Spendensammler in den Innenstädten unterwegs. Seien Sie hier vorsichtig, besonders, wenn Ihnen Spenden mit bargeldloser Zahlungsmethode angeboten werden. Geben Sie niemals Ihre PIN oder Kartendaten an Unbekannte weiter. Überprüfen Sie immer, ob der angezeigte Betrag korrekt ist, bevor Sie eine Zahlung bestätigen. Im Zweifel sollten Sie umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110 kontaktieren. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

