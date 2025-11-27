Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein betrunkener Autofahrer verursachte gestern Nachmittag einen Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Der 23-jährige Seat-Fahrer war gegen 16:20 Uhr auf der Bundesstraße von Sachsenburg nach Kannawurf unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn nach rechts abkam und gegen einen Erdhügel prallte. Durch den anschließenden Abprall überschlug sich sein Seat und landete auf dem Dach. Der 23-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings entstand an seinem Auto ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der junge Mann mit knapp 1,5 Promille deutlich alkoholisiert gewesen war. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus beschlagnahmten sie seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (DS)

